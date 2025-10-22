Chalili's Chicken & Wings Express
318 N 10th St, Fargo, ND
Chicken Menu
CHICKEN COMBOS
SANDWICHES
Classic Chicken Sandwich$6.99
Classic Chicken Sandwich (Combo)$9.99
Spicy Chicken Sandwich$6.99
Spicy Chicken Sandwich (Combo)$9.99
Hot Chicken Sandwich$7.99
Hot Chicken Sandwich (Combo)$11.99
BBQ Chicken Sandwich$7.99
BBQ Chicken Sandwich (Combo)$11.99
Peppered Tender Sandwich$6.99
Peppered Tender Sandwich (Combo)$10.99
Chalilis Burger$7.99
Chalilis Burger (Combo)$10.99
Fish sandwich$7.99
Fish sandwich (Combo)$10.99
SPECIALTY CHICKEN
Only dark meat & wing.
Specialty Chicken (12 pc)$25.99
Specialty Chicken (18 pc)$35.99
Specialty Chicken (24 pc)$45.99
Specialty Chicken Bundle (12 pc)$30.99
Specialty Chicken Bundle (18pc)$45.99
Specialty Chicken Bundle (24pc)$52.99
Chicken Tenders (3 pc)$8.99
Chicken Tenders (5 pc)$12.99
Chicken Tenders (7 pc)$14.99
Signature Wings (6 pc)$11.99
Signature Wings (12 pc)$19.99
Chicken Nuggets (8 pc)$6.99
Chicken Nuggets (10pc)$10.99
whole wings (3 pc)$10.99
Whole wings (6pc)$21.99
7 pc Hot Chicken Tenders$21.99
BITES
SIDES
French Fries (Sm)$3.99
French Fries (Lg)$6.99
Curly Fries (Sm)$3.99
Curly Fries (Lg)$6.99
Mashed Potato (Sm)$3.99
Mashed Potato (Lg)$6.99
Coleslaw (Sm)$3.99
Coleslaw (Lg)$6.99
Mac & Cheese (Sm)$3.99
Mac & Cheese (Lg)$6.99
Rice & Beans (Sm)$3.99
Rice & Beans (Lg)$6.99
Texas Toast (1 pc)$1.99
Texas Toast (5 pc)$6.99
Biscuits (1 pc)$1.99
Biscuits (5 pc)$6.99
Extra Chicken (1 pc)$2.49
Extra Chicken (2 pc)$5.98
Plantains (4pc)$8.97
BEVERAGES
Carribean Menu
ENTREE
White Rice (w/Bean puree & Legume ) Medium$11.99
White Rice w/Bean purée & Legume (Large)$22.99
Mixed Rice (w/Legume) Medium$11.99
Diri Kolé & Legume (Large)$22.99
Grio & Pikliz (medium)$11.99
Grio & Pikliz (Large)$22.99
Goat & pikliz (Medium)$16.99
Goat & Pikliz (Large)$35.99
Fried Pork (Grio Only) Medium$11.99
Fried Pork (Grio Only) Large$22.99
SIDES
SEAFOOD SPECIALTY
